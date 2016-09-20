土耳其政變後大整肅 2.8萬名教師遭開除

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圖為土耳其總統埃爾多安。（圖／美聯社）

土耳其7月政變後，總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdoğan）大舉肅清、整頓政府。據了解，除了政變的法官、士兵和軍官遭到處分外，埃爾多安還開除了2.8萬名教師，和將9千多名教師停職。

土耳其副總理加尼克里（Nurettin Canikli）表示，因懷疑這些教師與7月的政變和庫德族好戰份子有關係，所以國家將他們給開除、停職。

副總理說：「目前為止，已有455教師在確定和庫德族或旅美教士葛蘭（Fethullah Gulen）無關聯後，已重返工作崗位。」加尼里克另外表示，現有9465名教師處於停職，接受調查狀態。

此前，埃爾多安多次指控葛蘭就是政變背後的影舞者和國內恐怖組織「平行國度」（parallel state）的頭目，並要求美國將他引渡回國，接受審判。

(中時電子報)