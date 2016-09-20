NBA》第一位2億美元先生 哈登或是韋少？
隨著團隊薪資空間上限不斷攀高，2016-17球季已出現10位億元先生，但誰會是第一位2億元先生呢？NBA專家庫恩認為哈登、韋斯布魯克與狄安卓喬丹最有可能。
灰熊在今年夏天與康利簽下5年1.53億美元天價合約，讓康利成為億元先生第一人；緊接著暴龍與迪羅薩完成5年1.39億美元續約，名列第二；活塞用3年1.3億美元留住當家中鋒德拉蒙；巫師也以5年1.28億美元綁住畢爾；黃蜂巴坦5年1.2億美元、火箭哈登4年1.18億美元、塞爾提克荷福德4年1.13億美元、拓荒者麥科倫4年1.06億美元、騎士詹姆斯3年1億美元、公鹿阿堤托康波4年1億美元，這10位球員當中9人與球隊續約，只有荷福德是從老鷹轉戰綠衫軍。
庫恩表示，韋斯布魯克與雷霆續約3年，年薪2650萬美元，2018年可跳脫合約成為自由球員，屆時29歲的他如無意外應可維持巔峰狀態，如果選擇續留雷霆，可望簽下2.04億美元合約，年薪3550萬美元，成為全聯盟2億美元先生的第一人。
哈登可在2019年跳出合約，屆時30歲，下一張合約將是2.06億美元，年薪3580萬美元，如果2020年在與火箭續約，總薪資將上漲至2.15億美元。
狄安卓喬丹與快艇續約到2019年，2018年跳脫合約時30歲，可望替自己爭取到2.06億美元合約，但可能性低於韋斯布魯克和哈登，因為，保羅和葛瑞芬有可能在明年離開洛杉磯，狄安卓喬丹是否會續待快艇都是未知數。
(中時電子報)
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