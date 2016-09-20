牛車伯郭崑鴻失蹤逾月 警偕家屬赴廟求神
嘉義縣新港鄉87歲「牛車伯」郭崑鴻失蹤逾一個月，為求順利找尋，民雄警分局長王智琨今率同仁與郭子到腳踏車尋獲處的民雄鄉葉子寮上帝爺公廟上香，盼借助上帝爺公的神力，盡快讓一家人團圓。
為早日找到牛車伯，王智琨除率同仁到葉子寮上帝爺公廟主持勤教，也和牛車伯的兒子加油打氣，並一同上香向上帝爺公祈求，郭子講到激動落淚並跪求上帝爺公讓父親能平安獲救。
王智琨表示，郭崑鴻自8月15日從住家騎腳踏車外出失蹤，警方獲報後，隨即通報各單位協尋，同時也透過網路發布臉書協尋，讓警民聯合搜尋可以順利找到。
警方也出動多隊搜尋小組，聯合嘉義縣、高雄飛鷹搜救隊以發現腳踏車地點為中心，利用同心圓方式擴大搜尋範圍，也因該處山區鄰近竹崎分局，也通知竹崎分局加入協尋，盼發揮眾人力量，盡速尋獲牛車伯。
(中時)
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