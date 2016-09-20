雷霆大格局 王林凱決心挑戰最高殿堂

雷霆隊韋斯布魯克（中）月初訪台，目前擔任雷霆隊防護員助理的王林凱（左二）擔任地陪。（NIKE提供）

赴美追逐專職防護員夢想的王林凱，由於大學時期與棒球結下的緣分，原本目標希望進入大聯盟球隊擔任防護工作，但攻讀防護員碩士期間，因緣際會進入雷霆隊擔任防護員助理的經驗，讓他見識到NBA等級的球隊經營與管理，更開闊了他的視野，準備申請物理治療師博士班的他，希望跟美國人競爭，挑戰進入職業運動最高殿堂的機會。

王林凱2009年底退伍後不久就赴美逐夢，一開始打算成為運動經紀人，但隨後得到王建民防護員徐加恩的建議，決定重返校園，攻讀防護員學位與資格，他從過去在台灣累積的隨隊翻譯與管理經驗，爭取防護員資格是為他在美國更容易尋找工作扎根。

王林凱選擇進入奧克拉荷馬中部大學就讀碩士班，開啟他進入雷霆隊工作的機會之門。他研二獲得教授推薦，加入雷霆隊的醫療團隊，儘管只是兼職工作，但他認真執行所有指示，甚至還記得每個球員需要的防護器材，一下就擄獲球隊管理階層與球員的認同。

除了協助雷霆隊主場工作，王林凱每周還有1至2天會到雷霆隊的發展聯盟球隊奧克拉荷馬藍調工作，雖同是兼職性質，但由於發展聯盟球隊防護員只有1人，他獲得更多實作機會，讓他累積更多經驗。

王林凱兼職工作每月大約進帳3萬台幣，所幸奧克拉荷馬州物價不高，他還能應付支出。他原本去年畢業後，打算前往印地安人隊尋找正式工作，也曾獲得台灣職棒隊力邀回台，但他最終選擇繼續在雷霆隊兼職，並打算攻讀物理治療博士班，若他能順利畢業，學歷加上經歷，他有望更接近進入大聯盟或NBA球隊工作，屆時年薪將是現在兼差的10倍以上。

「雷霆的管理階層對於球隊經營很有想法，讓我看得到球隊的用心。」王林凱強調，雷霆無論是醫療、運科團隊都經驗豐富，他看到職業球隊經營的格局與規模，更讓他心生嚮往，他還舉例說：「我之前跟老將（35歲）柯里森聊過，他就是因為雷霆的醫療團隊延長了運動生命，已轉戰熱火的威特斯也說過，這裡真的很好。」

(中時電子報)