台旅客法國遭攻擊 外交部：手臂骨折手術後觀察中

台灣旅客在巴黎地鐵遭乘客攻擊，外交部發言人王珮玲今表示，該名旅客手臂骨折已動完手術，生命無虞觀察中。（圖/翻攝《巴黎人報》）

外交部發言人王珮玲今表示，一名男性台灣旅客在法國巴黎搭火車時遭其他同車乘客攻擊，手臂骨折已動完手術，生命無虞觀察中，我駐法國代表處同仁探視兩次，受傷國人請駐處代為向家人報平安，並說不需要家人前往探視。

歐洲觀點臉書引述「巴黎人報」報導，在法國巴黎的一位台灣旅客在搭乘郊區鐵路RER C線的途中遭受攻擊。時間在週日晚上約23小時左右，地點在戰神廣場站Champ-de-Mars（VIIe），已經送到Pitie-Salpetriere醫院。

這個台灣旅客跟兩位友人同行，在巴黎鐵塔附近的Alma站上車就已經被其他四位疑似東歐移民同車乘客攻擊、言語侮辱和謾罵，之後這幾個亞洲遊客選擇下一站下車。

他們下車後仍被留在車上的歹徒攻擊，除了對這台灣人吐痰污辱外還透過窗戶抓住了他的手臂，火車啟動後拖行數米掉入列車和站台之間，身體多處骨折。

負責調查的警察正在調閱該站監視器影像追緝犯案歹徒中。

(中時)