司法院長人事同意權 藍籲「先釋憲再處理」
國民黨立院黨團今舉行記者會，針對司法院長人事同意權，國民黨主張分割處理，對於司法院提名的5名大法官，國民黨同意進入實質審查，但是司法院長正副院長人選存在違憲爭議，國民黨團認為應該由立法院長蘇嘉全主持協商，聲請釋憲解釋司法院長人選許宗力再任爭議，釋憲之後在處理。
國民黨團副書記長林為洲表示，蘇嘉全稱10月31日前要完成行使同意權否則會出現憲政空窗期，但事實上有急迫性的是5名大法官，國民黨在這部分同意先處理，但是有爭議的司法院正副院長，現任的任期還有兩年，並不會造成空窗期也沒有民進黨所說的急迫性。
林為洲也指出，許宗力2003到2011年擔任大法官，但是從2012年至今不過5年左右，到2019年才是現任大法官的完整任期，許宗力這期間再任是否違憲，應該要由大法官釋憲釐清。
國民黨立委賴士葆則認為，之前蔡英文提名謝文定面對法界爭議就將謝文定的咨文撤回，如今許宗力也有法界反彈，甚至還有違憲這麼大的爭議，還是蔡英文以為政治可以凌駕一切，她就是皇帝，可以說這樣沒有違憲，「有沒有違憲不是她一個人說的算。」
國民黨團副書記長王育敏也質疑，提名謝文定時社會有爭議不惜撤回咨文，同樣情況發生，許宗力也受到司法界質疑，「為什麼不能比照辦理，是不是有雙重標準，還是有特定團體給綁架了？」
(中時)
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