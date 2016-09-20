台鐵年度時刻大調整 減86離峰車次

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台鐵年度時刻大調整，10月20日起，86班客座率偏低的晨、夜離峰時段列車確定截短或停駛，以因應人力不足和台中鐵路高架化。

台鐵人力不足，運務員和司機員在中秋節前紛紛傳出抗爭，要爭取合理工時和待遇，台鐵今天宣布，為紓緩乘務人力，同時配合台中鐵路高架化第1階段完工，10月20日起將進行年度時刻調整，以發揮整體列車最大運輸效能。

台鐵表示，10月20日起，86班客座利用率偏低的晨、夜離峰時段列車確定截短或停駛，另外，增開樹林台東間直達自強號2班次；南港到潮州間也增開2班新自強號，皆是逢週五及週日行駛。

台鐵表示，相關車次和時刻已於台鐵網站公布，團體車票將於22日9時起分批次開放訂票。1050920

(中央社)