收費員案確定 高公局須還遠通450萬

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交通部台灣區國道高速公路局與遠通電收纏訟的收費員轉職案，一、二審判高公局敗訴，須還遠通新台幣450萬元。高公局提上訴，最高法院今天維持高院見解，駁回上訴，全案確定。

這起案件源起於民國102年，國道全面改採計程收費，高公局委託遠通電收股份有限公司建置電子收費ETC，在合約中要求遠通電收須協助安置收費員，但部分收費員不滿遠通電收沒妥善轉置。

高公局也以遠通電收沒如期完成員工轉置，雖經通知改善仍逾期，開罰450萬元違約金，並從委辦服務費中直接扣除。

遠通電收不服，打官司要求高公局返還，並強調已基於善意關懷，持續為收費員媒合工作，但高公局只以一名陳姓收費員沒完成轉職安置就認定違約不合理。

一審台灣台北地方法院認為，協助安置是合約中重要事項，但沒明訂要提供每位收費員都感到滿意的工作，為避免陷入僵局，只要遠通電收提供確定工作機會，員工沒主動爭取就視同放棄，得以改發轉職補償金。

北院說，遠通電收處理過程雖有部分沒如期完成轉職缺失，但已改善完成，高公局開罰不合理，判高公局須退還450萬違約金。

高公局不服判決結果，上訴到二審台灣高等法院，判決書指出，遠通電收對陳姓收費員寄發任用通知書，通知可領取轉職補償金，另提供遠傳電信門市業務員工作，但陳姓收費員回覆勾選「不同意」接受，且自行刪除變更志願領取轉職補償金文字內容。

根據相關事證，法院認為，遠通電收未違反投資計畫書或收費員轉置作業管理辦法，高公局主張的450萬元懲罰性違約金主張無從准許；最高法院維持高等法院見解，駁回高公局上訴，全案確定。1050920

(中央社)