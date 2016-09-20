剛開學傳噩耗 大學生機車對撞1死1傷
大學才剛開學，分別就讀於聯合大學以及育達科大的學生，各自騎機車回家，行經苗栗市新英才路口，發生高速對撞意外，造成1死1重傷，檢方今天將相驗釐清死因和事故發生原因。
苗栗縣消防局19日晚間接獲報案，苗栗市新英才路和文發路三岔路口，發生車禍意外，救護人員趕到現場，發現兩名機車騎士橫倒在馬路上，身體遭受嚴重創傷、血流如注，其中一人已經失去生命跡象。
救護人員立即把傷患抬上救護車，送往醫院急救，不過就讀聯合大學的21歲林姓學生，傷勢嚴重、宣告不治，另外一名育達科大的20歲連姓學生，則是顱內出血，昏迷指數8，目前仍在加護病房觀察中。
警方調閱路口監視器錄影畫面發現，林姓學生騎機車由文發路往南行駛，連姓學生則是由文發路往北行駛，準備要左轉進入新英才路時，兩人在交叉路口發生對撞意外，初步判斷，兩名騎士行經路口搶燈號、未減速因而釀成悲劇。
警方初步判斷，兩名騎士沒有酒駕，撞擊當時車速約在60至70公里，今天檢察官將相驗林姓學生死亡原因，並調查事故發生詳細原因，希望盡快釐清相關肇事責任。1050920
(中央社)
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