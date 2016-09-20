喬任梁生前最後錄影 燦笑索吻男孩惹哭粉絲
大陸新生代男星喬任梁形象陽光、樂觀，大男孩的他談吐幽默，擁有許多粉絲支持，不料16日被發現在上海住家中身亡，得年28歲。真人秀《Hello！女神》是喬任梁生前最後錄影的節目，近日預告曝光，喬任梁陽光笑容與活潑一舉一動依舊，但他卻已不在人世。
喬任梁最後錄影預告曝光，他在節目中陽光、開朗，當喬任梁聽到要與路人索吻時，讓他直呼：「這個口味很重耶」，敬業的他仍硬著頭皮完成任務，喬任梁化身大哥哥，蹲地與男孩玩猜拳，最後終於向小朋友索吻成功，喬任梁笑容依舊燦爛，讓粉絲對喬任梁的思念湧上心頭。
節目透露，即使錄影時飄著細雨，喬任梁仍是活力十足「沒有一刻休息，還不時向工作人員道謝，問聲『辛苦了』；遇到粉絲邀請拍照、簽名，你從來不會拒絕，永遠笑臉迎人」，喬任梁的驟逝更是讓節目團隊震驚不已，而喬任梁告別式將在22日舉行，送他走完最後一程。
(中時電子報)
關鍵字：喬任梁
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