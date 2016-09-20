失蹤5天婦人 陳屍住家附近圍牆旁

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嘉義縣一名罹患思覺失調症的63歲婦人，5天前失蹤之後，家人遍尋不著；昨晚被人發現陳屍在距住家約500公尺外的圍牆旁，初步研判意外跌落，無他殺嫌疑。

婦人的家人向警方表示，死者生前罹患思覺失調症，經常迷路走失，5天前外出未歸，家人遍尋不著，因此向警方報案。

昨天傍晚，一名8旬老翁發現婦人陳屍在圍牆旁，仰躺在一堆樹枝上，已氣絕身亡。

警方研判，婦人當時可能迷路，想爬牆回家，卻不慎跌落圍牆，由於地處偏僻，在第一時間沒被人發現，才錯過搶救時機。

由於婦人身上沒有明顯外傷，現場也無打鬥痕跡，因此警方初步研判是意外跌落致死，今天將交由檢方相驗，以釐清死因。1050920

(中央社)