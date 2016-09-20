高普考21日放榜 錄取率9.47%
考選部今天說，民國105年公務人員高等考試三級考試暨普通考試明天放榜，總錄取6292人（高考三級3486人、普考2806人），平均錄取率9.47％（高考三級10.36％、普考8.55％）。
考選部說，總計報考人數9萬5062人（高考三級考試4萬7562人、普通考試4萬7500人），全程到考6萬6467人（高考三級考試3萬3650人、普通考試3萬2817人），全程到考率69.92％（高考三級考試70.75％、普通考試69.09％）。
考選部說，高普考明天上午9時30分在考選部國家考場8樓禮堂舉行放榜典禮，典禮結束後（預估上午11時）在國家考場1樓公告欄張貼榜單，供應考人查榜。1050920
(中央社)
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