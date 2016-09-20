整治保安林野溪 太空包回填疏濬土石
彰化縣田中鎮一處保安林野溪未曾整治，逢雨淹單車道，也可能影響居民安全，南投林管處用太空包回填疏濬土石，建立護坡。
林務局南投林區管理處今天表示，田中鎮太平坑、普興坑上游，因未曾辦理整治清疏，每逢颱風豪雨，可能因大量土砂下移，造成長青自行車道過水路面中斷，甚至影響下游居民安全，因此辦理「田中鎮1704保安林野溪整治工程」。
南投林管處表示，工程以太空包護坡、土砂清疏治理，並結合植栽護坡綠化，採生態工程，儘量使用現地自然資材，以有限經費，達土石清疏及整治最大效益，後續種植台灣欒樹及仙丹花等苗木，保護護岸邊坡，符合現有生態景觀，並營造生物棲息多元環境。
南投林管處指出，工程新設太空包護坡1163公尺、太空包護坡端牆15處、387公尺，並清疏土石2.5萬立方公尺，利用現場淤積土石作為太空包回填材料，施工簡單、快速、無需使用大量重機具、減少清運經費、減少環境破壞、縮短工期，好處多。
南投林管處表示，除保留原有樹木，並將加強植栽護坡綠化工作，估計可減排及吸收二氧化碳約2000公噸，也預估可發揮保土護砂效益1萬立方公尺，對下游平和里、復興里100多戶、約200名居民的交通及房舍安全維護，相當有助益。1050920
(中央社)
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