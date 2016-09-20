希拉蕊：川普幫IS招募戰士
美國紐約和新澤西州週末的炸彈爆炸事件成為總統選戰核心，民主黨總統候選人希拉蕊．柯林頓今天指控共和黨對手川普幫助伊斯蘭國（IS）好戰分子招募更多戰士。
值世界領袖聚集維安升高的紐約出席聯合國大會之際，希拉蕊．柯林頓（Hillary Clinton）、川普（Donald Trump）都試圖利用相關攻擊事件展現自己對於國家安全議題的能耐。
路透社報導，希拉蕊引述中央情報局前局長海登（Michael Hayden）指出，IS好戰分子正利用川普言論吸引戰士。她說海登表示，對手川普為恐怖分子招募軍士。
她還說，川普言論有助於IS，因為IS「使其變成宗教衝突、試圖將其導向反伊斯蘭戰爭」，藉此招募更多戰士加入他們的理念。
另一方面，川普選戰針對美國不再安全、他可隻身保衛國家等內容著墨甚多。他今天上午還對「福斯新聞頻道」（Fox News）表示，預期會有更多攻擊發生。
他告訴福斯新聞頻道：「我想全美各地可能將發生越來越多。」
在被問到他是否說會有更多攻擊時，川普回答：「是的，因為我們已經變弱了，美國已經變弱了。」
法新社報導，美國再50天即將舉行總統大選，福斯新聞周末前公布的民調顯示，在恐怖主義和國安問題上，對希拉蕊較有信心的選民達46%，相較於川普的45%。（譯者：中央社何宏儒）1050920
(中央社)
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