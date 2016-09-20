港免費電視 鳳凰香港加入戰局

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鳳凰衛視昨天公告，旗下的鳳凰香港已在5月向通訊事務管理局申請香港數位電視廣播的免費電視服務執照。這也是繼香港電視、永升亞洲後，第3家爭取免費電視台執照的業者。

香港通訊事務管理局表示，將根據「廣播條例」及既定程序和準則，謹慎審核鳳凰香港的申請，並儘快向行政長官會同行政會議提交建議。

香港文匯網報導，鳳凰衛視控股有限公司19日透過香港交易所發出公告，指旗下的「鳳凰香港電視有限公司」5月6日已向通訊局遞交有關申請數位地面電視廣播的本地免費電視服務執照的文件。

報導指出，倘若鳳凰香港申請獲得批准，下一步將進行公司架構重組以符合相關法律規定。

鳳凰衛視1996年開播以來，今年邁入20年，擁有中文台、資訊台、香港台、歐洲台、美洲台、電影台6個電視頻道。1050920

(中央社)