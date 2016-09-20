樂齡大學開學 年長者找到生活重心

教育部次長蔡清華（穿西裝者）今天主持全國108所樂齡大學的聯合開學典禮。（林志成攝）

「我退休後去高師大樂齡大學學習，女兒要我見到她時要叫學姐。」64歲蔡世明，原本僅國小4年級學歷，幾年前退休後，在高師大讀研究所的女兒勸她到樂齡大學讀書，「才不會頭殼壞掉」，從此他樂於學習，並成為公益演唱會主唱。

今年全國共108所樂齡大學提供3750多個名額，讓55歲以上民眾進入大學圓夢。教育部今天為全國樂齡大學舉行聯合開學典禮，次長蔡清華表示，台灣面臨嚴重少子化，學校普遍招生不足，但樂齡大學則是逆勢成長，99年開辦時才56所，現在已經增加到108所，開啟長者進入大學校園的契機。

樂齡大學招收對象以年滿55歲者優先，惟學員年齡不得低於50歲。目前多數學校每學期收費1000至6000元間，部分學校免費，但會收保證金，參訪活動費用多由學員自付。有興趣進樂齡大學的人，可上教育部樂齡學習網查詢。

根據高師大成人教育研究中心主任余嬪所做的調查，目前全國樂齡大學中，女性學員占7成，65歲以下及以上者各占一半，國中小、高中職及大專以上各約1/3，獨居者有10％。

在高師大樂齡大學就讀的蔡世明說，幾年前退休後每天閒閒沒事，在國中擔任老師、同時在高師大讀研究所的女兒建議他去讀樂齡大學，當時他直覺「我國小都沒畢業，怎麼讀大學」，後來抱著好玩的心裡去報名，從此就非常投入，努力學習音樂、參加合唱團，最後還成為公益演唱會主唱，對生命有更深的領悟。

現年59歲的陳東興，原本是空調配管公司及幼兒園的老闆，10年前發現自己身體出狀況，決定退休調養。但不久就發現，朋友都還在工作沒空理他，他的生活孤獨而茫然，在因緣際會下，他進入高雄餐旅大學樂齡大學就讀，學了許多烘焙手藝，生活有了重心。

陳東興說，樂齡大學課程很多元，譬如咖啡課程，把他從一個只會虹吸式煮咖啡的門外漢進階到義式咖啡、美式咖啡機皆能上手沖泡，對咖啡的品種也有更深入的瞭解，人生變得豐富多彩。

(中時)