國道收費員轉職爭議 高公局敗訴定讞須返還遠通450萬元

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國道高速公路局前年以遠通電未依約協助收費員轉職為由，在應給付委辦服務費中扣除450萬元做為懲罰性違約金，遠通電不服打官司索討；歷審都認定遠通電已依約轉置收費員，判決高公局敗訴，最高法院今日駁回上訴，高公局須返還450萬元確定。

(中時)