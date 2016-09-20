ICAO邀請函 外交部：還在等待

國際民航組織（ICAO）大會將於27日舉行，我國在8月4日遞件申請出席，未獲回應，現仍持續爭取。外交部國組司長徐佩勇今表示，目前還在等待階段，但相關作為都有在做。

徐佩勇說，當然希望能收到邀請函，ICAO追求目標是無縫天空，台北飛航情報區去年提供近153萬航管架次服務，是很繁忙的飛航情報區，是東亞航空運輸網絡不可或缺之一環。

至於參與名稱，徐佩勇表示，民航局長林志明在信中表達的是Chinese Taipei Civil Aeronautics Administration，這也是三年前我國參與的名稱。

(中時)