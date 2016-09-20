藍委提案：酒駕者去太平間服勞役
國民黨立委賴士葆有鑒於國內酒駕肇事案件頻傳，每年引起多件意外死亡悲劇，因此發起連署臨時提案，要求行政院應該仿效國外，規定酒駕及交通違規累犯者，必須到醫院太平間服勞役，期能起嚇阻作用，減少事故傷亡。
提案指出，台灣酒駕撞死人事件層出不窮，甚至有民眾為規避責任，酒測時「擺爛」不配合，讓警方相當頭痛，肇事者不乏百萬名車車主，上限僅10萬的罰鍰對他們恐怕是九牛一毛，不痛不癢，一犯再犯。
根據警政署統計，去年酒駕事故造成142人死亡、8120人輕重傷，據國際媒體新聞報導指出，美國加州為杜絕酒駕案件，當地法官要求酒駕累犯者清理屍體；因此，賴士葆認為，為遏止酒駕累犯歪風，讓違規者對粗心駕駛與酒駕心生恐懼，要求規定酒駕及交通累犯者必須到太平間服勞役。
(中時)
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