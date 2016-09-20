時力提案 砍公教優惠定存及黨職併公職

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針對黨職併公職及18％優惠定存進行改革，立法院時代力量黨團推出修正草案。（張鎧乙攝）

時代力量立委黃國昌表示，自己曾在銀行工作，帳目相符是銀行ABC，兆豐金分行記錯帳讓人「難以置信」。（張鎧乙攝）

立法院時代力量黨團20日召開記者會，提出《公教人員退職退休給與併計黨務年資處理條例》草案及《政務人員退職撫卹條例第13條》修正草案，針對黨職併公職及18％優惠定存進行改革，推出黨團版本修正草案。

此外，針對兆豐金2014年巴拿馬分行與紐約分行之間信用交易金額合計為4.91億美元，但紐約分行報送DFS時誤繕為44.91億美元一事，時代力量立委黃國昌表示，自己曾在銀行工作，帳目相符是銀行ABC，對這樣解釋「難以置信」，期待完整報告出爐，讓真相大白。

(中時)