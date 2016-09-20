林揆說兩岸交流不要有政治 徐耀昌籲執政者勿做不當聯想

苗栗縣長徐耀昌今早受訪強調，面對出訪執政當局別做見縫插針的不當聯想。(江詩筑攝)

行政院長林全20日上午提到他樂意兩岸間任何友善交流，但交流不要有政治前提，並要注意國家主權及尊嚴不要有傷害國家尊嚴及主權的情形；對此，苗栗縣長徐耀昌表示，政策需要連貫性，九二共識就是政策的連貫，兩岸良性互動可讓觀光、農產等產業互蒙其利的情況下，8縣市是為執政當局先去磨合搭起友善的橋樑，執政當局不需要見縫插針，用個人的想法去做不當聯想。

徐耀昌今早受訪時指出，這次出訪從接待的國台辦主任張志軍、北京市委書記郭金龍、中共政協主席俞正聲等都是高規格的與8縣市做面對面的溝通，他認為這就是對方釋出的善意，不只是針對8縣市，而是來者是客，不過陸方也一直在強調九二共識就是政策的延續。

徐耀昌說，執政當局如今的政策讓百業蕭條不是我們樂見的，如何從現在的臨界點然後起死回生讓所有的觀光業、周邊所屬的各行各業都動起來，這才是重要的課題，對岸也講得很清楚，不是中國大陸不跟台灣的互動，而是不認同九二共識的話，他們在政策上真的沒辦法配合。陸方認為既然8縣市到了中國，能做得到的就可以全力來協助。

徐耀昌認為，各縣市有縣市的民意及訴求，多數民眾都希望維持現狀，大家好好的拚經濟，過去所講的統獨擺兩邊，兩岸良性的互動，讓兩岸都可以互蒙其利之下，不管文化、教育、經貿、農產品、觀光等方面，他們都很樂意來支持，在這個部分大可不必做不當的聯想，事實上八縣市是在幫執政當局做一個磨合、搭一個友善的橋樑，朝這方向去想的話對於執政當局將會更有利，不用去想那些似是而非、見縫插針作不當的聯想。出訪的8縣市正副首長都是台灣人，我們愛這個台灣，不過更重要的是當一個縣長就是責無旁貸好好照顧自己的鄉親，讓他們百業都因為繼續良好的互動而把產業提升。

(中時)