歐巴馬會李克強 重申美一中政策

李克強與歐巴馬於紐約時間19日進行官方正式會面。（圖/新華社）

中國國務院總理李克強在紐約（New York）當地時間19日下午，和美國總統歐巴馬（Barack Obama）進行正式會面，雙方就台灣等議題進行深入討論及交換意見，歐巴馬總統亦對李克強承諾，美方將遵守「一個中國政策」（One-China Policy）。

據新華網報導，中國國務院總理李克強在訪問聯合國大會（United Nations General Assembly）期間，與美國歐巴馬總統進行會面，雙方除了重申「一個中國」立場外，此次會面更重要的焦點在北韓和朝鮮半島局勢，中國方面的態度指出，強烈反對美方在南韓（South Korea）佈署戰略飛彈薩德系統（THAAD），並將支持聯合國安理會（United Nations Security Council）對北韓最近一次的核試驗進一步動作，並要求重啟多方會談機制以穩定半島的和平。

此外，中美兩國更對於人民幣匯率和雙邊貿易關係進行更深入的討論，李克強再次強調，人民幣不會採持續貶值的政策，未來會致力於維持在合理水平之上。更希望《中美雙邊投資協定》（BIT）能盡早完成簽署和談判過程，並放寬高科技與高技術產品對華出口的各種限制，為彼此的企業創造更完善且優渥的投資環境。

最後雙方就難民、反恐、氣候變遷和網路安全等全球重大議題上再度交換意見，美國對於中國在甫落幕的杭州G20高峰會上的呈現與成果表示極高的肯定，歐巴馬總統更強調，中美關係維持穩定將有助於國際情勢，對全球相當重要，讚許兩國過往在國際及各地區重大問題的合作，期望未來保持進一步密切溝通。

(中時電子報)