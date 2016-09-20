馬勒卡登鹿兒島 九州南部豪雨
颱風馬勒卡今天凌晨登陸日本鹿兒島縣的大隅半島，穿過九州南部之後，上午四國進入暴風圈。九州南部觀測到記錄性的大雨。
四國的高知、愛媛、德島、香川縣進入暴風圈。上午近9時，高知縣的室戶岬觀測到瞬間最大風速每秒39.2公尺、上午9時許，愛媛縣伊方艇觀測到瞬間最大風速每秒28.2公尺。
受到馬勒卡影響，九州南部觀測到記錄性的大雨。宮崎縣日向市昨天到今天清晨的24小時間降雨量高達578毫米，創當地觀測史上新高紀錄。
影響所及，今天九州、四國地方機場的起降航班有77班停飛。
日本氣象廳呼籲住在西日本的民眾，要嚴防土石災、河川氾濫。預估今天到明天清晨的24小時降雨量較多處，近畿約300毫米、四國、東海地方（愛知、岐阜、三重等縣）約250毫米、伊豆群島200毫米、北陸180毫米、關東甲信150毫米、九州南部、北部、中國地方（日本本州西部5縣）約100毫米。
馬勒卡是今年登陸日本的第6個颱風。今年6個颱風，是僅次於2004年的10個紀錄，平1990年與1993年的紀錄。1050920
(中央社)
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