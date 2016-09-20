亞沙運授旗 中華代表團目標4金創最佳

第5屆越南峴港亞洲沙灘運動會將於24日開幕，中華代表團20日舉行授旗典禮，喊出4金目標，要創下參賽以來最佳成績。中央社記者李宇政攝 105年9月20日

第5屆越南峴港亞洲沙灘運動會將於24日開幕，中華代表團今天舉行授旗典禮，喊出4金目標，要創下參賽以來最佳成績。

亞沙運24日到10月3日進行，預訂舉辦14種運動競賽，中華代表團參加沙灘排球、沙灘手球、沙灘籃球、沙灘角力、沙灘柔術、沙灘克拉術、沙灘越武道、沙灘泰拳、沙灘滾球與沙灘木球等10種運動競賽，代表團16日起陸續分批前往。

中華代表團過去最佳成績是上屆3金8銀6銅，總領隊王景成表示，這次目標挑戰4金，克拉術、泰拳與木球等，將是奪牌重點。

亞洲奧林匹克理事會主辦的亞沙運源起於西元2004年印尼受海嘯重創，印尼政府於災後重建中，積極提升國家形象。

印尼奧會在亞奧會有意舉辦新式運動會前提下，提出以沙灘為主題的運動會，經2006年亞奧會會員大會中表決通過，這是繼亞洲室內運動會後，推行的新興、綜合性運動會，也是全球首創以沙灘為主題的運動盛會，是亞洲五大綜合性體育賽事之一。1050920

(中央社)