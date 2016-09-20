時力版年金改革 鎖定18%黨職併公職

為推動年金改革，時代力量立法院黨團針對黨職併公職及18%優惠存款，今天提出2法案進行改革；立委黃國昌說，修法後光是18%優存，每年就可替國庫省新台幣1億4000萬元。

時代力量立法院黨團上午舉行黨團大會會後記者會，提出公教人員退職退休給與併計黨務年資處理條例草案及政務人員退職撫卹條例第13條修正草案。時代力量執行黨主席黃國昌表示，針對18%優存，在現行條例施行前，已辦理退職的政務人員，因法律不溯及既往，仍領取高額退職退休金，極不合理。

因此時代力量提出政務人員退職撫卹條例第13修正草案中明定，支領月退職酬勞金者，退休年資25年以下者，以俸給總額50%為上限；超過25年者，每年增加0.5%，最高增至55%。領取一次退職酬勞金者，優存金額不得超過100萬元，也不適用18%優存，而是以現行銀行利率加計8%，每月最高領取約8000多元。

黃國昌說，高階政務人員的優存利率，根據資料約有500多位總共存了超過12億元，每年國庫繳付利息就超過2億元以上；若改革方案通過，每年可降到約6000萬元左右，每年可幫國庫省下近1億4000萬元。

時代力量黨團總召徐永明則指出，根據銓敘部統計，黨職併公職者公務人員有233名、政務人員有10名，共243名，卻未包含教育人員、軍職人員是否有黨職併公職情形的計算。

徐永明說，時代力量提出的公教人員退職退休給與併計黨務年資處理條例草案明定，主管機關應在條例施行後3個月內，完成黨職併公職年資總清查，扣除黨務年資後，依原核發退職、退休法令所定給與標準及支領方式，重新合計退職、退休給與。1050920

(中央社)