校園等候區接送小孩抽菸 2家長挨罰

新北市國中、國小及高中職校園周邊人行道、家長接送區及校門口，9月1日起全面禁菸。市府衛生局稽查員，昨天在中和國中接送區，發現2名家長抽菸，當場開罰每人2000元罰鍰。

市府衛生局表示，213所國小、62所國中，及61所高中職校園周邊人行道、家長接送區及校門口，自9月1日起全面禁菸，並設置明顯禁菸標示，提醒家長及行經民眾禁菸規定，以營造學生健康清新的學習環境。

衛生局表示，結合警察局與教育局，選定20所學校，於學生放學時段聯合稽查大執法。

衛生局健康管理科表示，稽查員19日下午，於中和國中家長接送區，發現2名50歲及48歲的男家長，在接送區等候孩子時抽菸，當場依違反菸害防制法，處以新台幣2000元罰鍰，同時再次宣導校園周邊禁菸規定。

衛生局強調，「這項政策是玩真的」，除持續宣導，將強力稽查及取締，民眾切勿以身試法，讓學校內外成為真正的「無菸校園」，使兒童及少年能在健康環境中快樂學習。 1050920

(中央社)