孔子釋奠典禮 28日發限量紀念品
台北市民政局今天說，「孔子誕辰2566週年釋奠典禮」28日將在台北孔廟登場，民眾21日起可至孔廟免費索取以古樂器鳳簫為造型的參禮證，典禮結束後，還會發限量特色紀念品。
民政局表示，大成至聖先師孔子誕辰2566週年釋奠典禮（簡稱釋奠典禮）將在台北市孔廟登場，兩款參禮證「27日釋奠習儀」及「28日釋奠典禮」自21日起開放索取，每人兩張，索完為止。
民政局說，今年參禮證以古樂器鳳簫造型，分為「27日釋奠習儀」及「28日釋奠典禮」兩款各200張，今年台北孔廟釋奠典禮也首度在youtube直播。
民政局指出，每年在釋奠典禮擔當重責大任的鐵三角「禮生、樂生及佾生」，今年人數近200人，為求表現完美無缺，無不犧牲假日；擔任樂生的重慶國中學生利用課餘、寒暑假時間學習古樂八音；大龍國小第86代佾生，利用暑假及晨間，練習96個三獻舞動作。
民政局說，典禮結束後還會發送限量特色紀念品「論語猴子小書包」，是因應猴年並依據孔子弟子顏淵問仁典故所印製，4隻可愛小猴子以巧妙動作象徵孔子「仁」的精神，限量1000個，現場並備有900份壽桃、限量500份孔子捷運票卡貼，現場發完為止。
民政局表示，要索取「釋奠習儀與釋奠典禮」參禮證的民眾21日起上午9時至下午5時30分，可至台北市孔廟領取；另外，台北孔廟也會現場發送參禮證各100張，送完為止。1050920
(中央社)
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