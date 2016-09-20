防詐騙 廣東小學生看VR影片學習

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中國大陸大學生遇上電信詐騙後自殺的多起個案引起大陸社會關注，廣東省茂名市一所小學300多名師生昨天就集體學習防騙，專家還透過虛擬實境（VR）影片講解。

南方日報今天報導，茂名電白區網路安全宣傳週活動19日舉行啟動儀式，主題是「防範電信詐騙，共築安全屏障」，區內的楊梅小學有300多名師生參加。

報導表示，在啟動儀式上，主辦方向楊梅小學師生贈送涉及小學生網路安全教育等系列讀物。

在儀式上，中國青少年宮協會兒童媒介素養教育研究中心等專家還透過VR影片向師生講解如何預防電信詐騙。

據報導，今年10至12月，這些專家還會與其他相關教師在電白區、廣州市等地展開相關調研及培訓活動。1050920

(中央社)