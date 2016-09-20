柯震東李毓芬相約吃消夜 經紀人否認復合
柯震東跟李毓芬被爆出姐弟戀後，兩人交往兩年卻因聚少離多傳出情變，不過日前卻被直擊兩人相約吃消夜，不過疑似怕被多做文章，還拉了友人王思平當電燈泡，復合傳聞甚囂塵上。
根據《蘋果日報》報導，柯震東、李毓芬和王思平被目擊到相約吃消夜，三人疑似想要避人耳目，因此選坐在餐廳最角落位置，用餐期間只見柯震東和王思平不斷嘻笑打鬧，不過李毓芬始終無動於衷，即便柯震東不停逗弄取悅她，但似乎處在「復合期」，臉上幾乎沒有露出笑容，餐後三人步出餐廳就發現記者蹤影，王思平也刻意放慢腳步和柯震東走在一起，有意掩護李毓芬避免被跟拍，隨後三人則分別開兩部車，朝李毓芬內湖住宅方向開去。
柯震東跟李毓芬雖被抓包約會，不過雙方經紀人卻矢口否認兩人復合，皆表示「藝人交友是私事，公司不干涉，謝謝關心」，對此粉絲則表示樂見兩人復合，也希望兩人能大方認愛，不要再躲躲藏藏了。
(中時電子報)
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