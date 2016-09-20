前進南部 ICRT台南分台開播

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知名電台ICRT 20日在中信金融管理學院開設台南分台，同時開播。中央社記者張榮祥台南攝 105年9月20日

電台ICRT今天在中信金融管理學院開設台南分台，同時開播，未來將提供學生上電台播報英文新聞的實戰機會。

「ICRT Tainan」台今天啟用開播，由ICRT總經理白健文、中金院校長施光訓共同主持揭牌儀式，電台地點在中金院中信館6樓。

中金院表示，ICRT台南分台的節目尚未完全敲定，預期未來將成為ICRT中南部的英文廣播中心，提供學生英文廣播實戰機會及校園學習環境。

中金院說，ICRT的DJ外師團隊將到校開設英語媒體課程，將新聞、音樂、娛樂等元素融入教學中，以提升學生英文聽說能力，培育學生製作英文廣播節目及新聞技能。1050920

(中央社)