陸戶籍改革 30省市將取消農業戶口

北京昨天宣布將取消農業和非農業戶口的區分，統一登記為居民戶口。中國大陸推動戶籍制度改革，至今除了西藏，已30省市自治區提出將取消農業戶口。

北京市19日公布「關於進一步推進戶籍制度改革的實施意見」，將取消農業戶口和非農業戶口性質區分。

新京報報導，初步統計，包括北京在內，已經有30個省市自治區公布戶籍制度改革方案，各地普遍提出取消農業戶口與非農業戶口性質區分。

農業戶口和非農業戶口各自有哪些權益？

人口專家、北京大學社會學系教授陸杰華說，農業戶口的權益主要是宅基地和責任田，特別是在城市化過程中，經由拆遷，可以獲得更多的收益；非農業戶口的權益主要是依附在戶籍上的一些社會福利，包括教育、醫療、就業、保險、住房等方面。

農轉非農後，陸杰華認為，不一定要放棄宅基地和責任田。戶籍改革有不同路徑，即使放棄土地，也不應該像過去那樣簡單地給予現金補償，肯定要在社保、基本公共服務上拉近和城裡居民的差距。否則僅僅給房子、給錢，福利待遇卻沒有跟上，農民也不會願意。

大陸國家行政學院教授竹立家表示，許多人認為農民失了身分就會失地，其實不是這樣。居民制度不是剝奪農民的財產，而是給予農民平等的身分，平等的待遇。1050920

(中央社)