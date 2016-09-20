陸戶籍改革 30省市將取消農業戶口
北京昨天宣布將取消農業和非農業戶口的區分，統一登記為居民戶口。中國大陸推動戶籍制度改革，至今除了西藏，已30省市自治區提出將取消農業戶口。
北京市19日公布「關於進一步推進戶籍制度改革的實施意見」，將取消農業戶口和非農業戶口性質區分。
新京報報導，初步統計，包括北京在內，已經有30個省市自治區公布戶籍制度改革方案，各地普遍提出取消農業戶口與非農業戶口性質區分。
農業戶口和非農業戶口各自有哪些權益？
人口專家、北京大學社會學系教授陸杰華說，農業戶口的權益主要是宅基地和責任田，特別是在城市化過程中，經由拆遷，可以獲得更多的收益；非農業戶口的權益主要是依附在戶籍上的一些社會福利，包括教育、醫療、就業、保險、住房等方面。
農轉非農後，陸杰華認為，不一定要放棄宅基地和責任田。戶籍改革有不同路徑，即使放棄土地，也不應該像過去那樣簡單地給予現金補償，肯定要在社保、基本公共服務上拉近和城裡居民的差距。否則僅僅給房子、給錢，福利待遇卻沒有跟上，農民也不會願意。
大陸國家行政學院教授竹立家表示，許多人認為農民失了身分就會失地，其實不是這樣。居民制度不是剝奪農民的財產，而是給予農民平等的身分，平等的待遇。1050920
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。