東吳對聯書法展 邀馬英九寫上聯

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東吳大學中國文學系為慶祝60週年系列活動，明天舉辦劉志英對聯書法展暨全球徵聯，邀前總統馬英九現場揮毫書寫徵聯的上聯，向全球愛好對聯創作人士公開徵求下聯。

東吳大學中文系網站指出，劉志英西元1999年開始創作對聯，明天起到25日將舉辦劉志英對聯書法展。

東吳大學中文系表示，為弘揚中華文化，倡導精緻文學，鼓勵全民創作，配合對聯書法展出首日，明天舉辦全球徵聯活動記者會，邀馬英九現場揮毫書寫徵聯的上聯，向全球愛好對聯創作人士公開徵求下聯。1050920

(中央社)