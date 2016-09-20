台旅客法國遭攻擊 手臂骨折生命無虞
外交部今天表示，一名男性台灣旅客在法國郊區鐵路與疑似東歐乘客口角，遭拖行攻擊手臂骨折，生命無虞，駐巴黎代表處已前往探視與協助。
據歐洲觀點臉書引述「巴黎人報」報導，在法國巴黎的一名台灣旅客搭乘郊區鐵路RER C線的途中遭受同車乘客攻擊。這名台灣旅客在當地時間週日晚間約11時左右，在戰神廣場站Champ-de-Mars（VIIe）遭受攻擊，傷勢非常嚴重，已經送到Pitie-Salpetriere醫院。
外交部發言人王珮玲上午指出，外交部今早與駐館進一步確認訊息後，這件事發生在18日當地深夜，有3名台灣男性旅客在巴黎郊區快線火車上與4名疑似東歐白人發生口角，隨後這3名台灣男性趕快在下一站下車，但雙方各在月台上與車上繼續進行「意見交換」。
結果其中一名台灣旅客手臂被對方拉住，火車啟動導致被拖行一段距離，直至火車離開月台後掉落至鐵軌上，隨後被送到醫院進行手術。
巴黎警方19日凌晨通知駐巴黎代表處前往警局協助製作筆錄，代表處人員數次前往探視，傷者生命無虞，另表示不需要家人去陪伴。
王珮玲說，目前巴黎警方調閱監視器錄影畫面有看到4名疑似東歐白人的最後蹤跡，正繼續追查。1050920
(中央社)
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