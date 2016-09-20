載化學物質貨車撞路樹起火 駕駛成焦屍

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1部不明原因失速貨車今天撞路樹起火，司機逃避不及在駕駛座燒成焦屍，檢警等單位今天前往了解，調查事故原因。

雲林縣政府消防局表示，凌晨1時左右，台1線道路虎尾鎮惠來里路段，傳出1部貨車撞路樹起火燃燒，疑有人受困，虎尾、莿桐、斗南、西螺等消防分隊馳往救援。

警消到場發現，是1部載運化學物質的12噸貨車撞路樹起火，出動毒災應變小組，凌晨1時24分控制火勢，1時55分火勢熄滅，在駕駛座發現一具焦屍。

消防局說，事故車輛載運含有二甲苯的合成樹脂化學物鐵桶約20大桶，車輛撞路樹起火後火勢猛烈，出動環境事故專業技術處理小組到場，唯恐溫度持續上升，利用砲塔射水冷卻到今天上午才停止。

警方表示，通知貨運公司以確認死者身分，直到上午降溫後，才提供防護裝備給葬儀社人員，移出罹難司機；環保人員在附近排水溝設置攔油棉，以防油污擴散。1050920

(中央社)