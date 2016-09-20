過度依賴惹禍 7旬翁不滿換外勞怒燒床單

台安醫院今舉行《失智就是這麼一回事》新書發表會，圖為撰文作者之一的林冠宏醫師。（倪浩倫攝）

1名逾70歲的陳爺爺（化名），數年前中度失智後，家人聘請外勞照顧他一切的生活起居，因此對外勞相當依賴，卻在對方工作證到期、需更換其他外勞時，開始有摔門、燒床單等暴躁行為，最終被家人送去安養中心。醫師提醒，家人仍要參與照顧過程，否則過度依賴外勞恐讓病情惡化。

收治該病例的台安醫院神經內科主任林冠宏指出，門診觀察發現，有逾9成的失智症患者家庭會聘請外籍勞工，但很多家屬在那之後「就幾乎完全退出病患生活」，把所有患者的照顧工作，通通丟給外勞，讓患者對外勞產生極高的依賴感；而過於依賴的結果，將使得在更換外勞、患者需重新適應時，症狀恐更加惡化，「看過很多從輕度變中度，甚至中度變重度的案例」。

林冠宏解釋，若什麼都給外勞做，將剝奪患者本身還能做的獨立技能，以還能燒飯的婆婆為例，應該是家人陪在身邊一起料理，而不是讓婆婆從此坐等外勞燒給她吃。門診觀察發現，請本籍照護員的家庭，因為能和家屬充分溝通，患者情緒和病情較穩定。

他強調，不是不能請外勞，而是家屬不能因此完全退出照顧，畢竟礙於法令，勢必會遇到外勞更換，若能充分扮演好彼此角色，例如家人陪伴散步、做做家事、一起用餐，外勞負責攙扶、上下床等安全預防工作，可降低患者對外勞的依賴程度。

台安醫院今舉行《失智就是這麼一回事》新書發表會，有病患家屬表示，自己失智症家人平時行為正常，卻有時會突然喊著六樓窗外「有人」而無法入眠。林冠宏回應，出現妄想是失智症患者常見狀況，可能因腦部退化、藥物所致，可藉由轉移注意力，像是將患者帶離房間來改善。

他最後補充，很多失智患者有日夜顛倒習慣，可以試著讓患者在白天走入社區，多和其他居民互動，如此將減少白天睡覺的可能性，達到調整作息的目的。

(中時)