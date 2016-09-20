兆豐案要擴大究責 張盛和：先釐清權責

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前財政部長張盛和20日出席東吳大學禮聘張盛和擔任法商講座教授的歡迎茶會，會前受訪談兆豐銀案。（劉宗龍攝）

前財政部長張盛和表示，兆豐銀是否涉及洗錢，「沒有真相，大家就會胡亂猜測」。（劉宗龍攝）

前財政部長張盛和20日出席東吳大學禮聘張盛和擔任法商講座教授的歡迎茶會。（劉宗龍攝）

前財政部長張盛和強調，財政部與金管會執掌不同，金管會負責金融監理，而財政部只管股權督導。（劉宗龍攝）

前財政部長張盛和（左）20日出席東吳大學禮聘張盛和擔任法商講座教 授的歡迎茶會，東吳校長潘維大（右）邀請張盛和入座。（劉宗龍攝）

前財政部長張盛和20日出席東吳大學禮聘張盛和擔任法商講座教授的歡迎茶會，會前受訪時，針對行政院督導小組將對財金部會究責兆豐銀案一事發表看法。

張盛和表示，現在外界關注的，是兆豐銀是否涉及洗錢，「沒有真相，大家就會胡亂猜測」。如果有洗錢，是誰？洗錢金額有多少？給誰？「主詞、受詞、標的，全部講出來，這樣社會爭議才會平息」。

張盛和也強調，財政部與金管會執掌不同，金管會負責金融監理，而財政部只管股權督導，至於公司營運方面在指派董事長後，就根據國營事業管理法與公司法，由董事長全權負責，過去一向如此，不是我任內才這樣。

(中時)