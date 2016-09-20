福山雅治上晴空塔沒人認出 還被問：要不要當演員看看？
47歲日本男神福山雅治去年突然宣布與女星吹石一惠結婚，驟然擺脫黃金單身漢身分，讓男女粉絲感到衝擊不已，升格人夫的他人氣慘跌，連帶經紀公司股價也大幅下滑，損失慘重，然雖事業遭逢挫折，但福山雅治的人生進程卻急起猛追，日前宣布今年冬天將當爸，最近出席新戲《SCOOP！》宣傳活動的他，難掩好心情，竟在會場上開自己玩笑，說最近到知名景點晴空塔閒晃，也沒人認出他。
福山雅治前天出席新電影《SCOOP！》試映會，他在戲中飾演一名穿著花襯衫、蓄著鬍渣的頹喪狗仔，跟平時乾淨整齊的美男子形象差很大，男神笑稱自己融入角色很深，某周末甚至穿著戲服和演員Lily Franky去晴空塔賞美景喝啤酒，還刻意選擇了超開放的戶外座位，結果完全沒被認出來，顯示「偽裝」成功。
而在悠閒之中，僅鄰座有對老夫妻頻頻盯著福山雅治瞧，正當他覺得靠這麼近總該被認出來時，這對夫婦行動了，但卻是走過來跟他說：「帥哥你好man耶！要不要當演員試試看？」，讓他啼笑皆非，而同戲演員也透露男神連即興發揮或下戲時也有說不完的黃腔段子，對這角色完全樂在其中，滿意極了。
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(中時電子報)
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