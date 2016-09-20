中山高三義段凌晨車禍 1駕駛斷魂

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王姓男子受困於凹陷的貨櫃車頭內。（陳淑娥翻攝）

王姓男子駕駛的貨櫃車頭嚴重毀損。（陳淑娥翻攝）

國道一號北上151公里處，今天凌晨發生死亡車禍，61歲王姓男子駕駛貨櫃車，疑似未注意前車狀況，衝撞前方由吳姓男子駕駛的槽車，王男受困車內當場無生命徵象，送醫急救後不治，警方表示，2人排除酒駕，正確肇事原因仍在調查中。

國道警察泰安分隊長陳繼昌指出，王男駕駛貨櫃車在中山高北上三義路段爬坡道時，不慎衝撞前方由吳男駕駛的槽車，王男受困於凹陷的車頭內，消防人員救出已無生命徵象，送醫急救後宣告不治。

警方調查指出，2名駕駛均無酒駕，現場未發現煞車痕跡，初判王男疑似未注意前車狀況釀禍，正確肇事原因目前仍在調查中。

(中時)