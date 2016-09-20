全國最大 台中新建國市場啟用

新建國市場啟用，不少婆婆媽媽一早就來逛市場。（馬瑞君攝）

歷經3年多興建、全國最大公有傳統市場新建國市場今天上午啟用，台中市長林佳龍形容「雖不是最完美、但會努力改善」，希望將此打造成國際觀光景點。

有40多年歷史的建國市場，是陪伴許多台中人一起長大的共同回憶，尤其是過年過節一定要去建國市場才能找到一些特殊食物。但隨著舊市場遷移，今天展現在眾人面前的是參考巴洛克、文藝復興時期的新建築，迎向新建國市場。

林佳龍表示，體恤攤商們搬遷過程可能會有一些支出費用，因而市府提供到年底前攤商使用費半價優惠，停車場也是免費開放，歡迎民眾多多來逛市場。

(中時)