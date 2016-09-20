陽信銀攜手逢甲大學，發行「逢甲人」認同卡

陽信商銀與逢甲大學合作發行「逢甲人」認同卡，雙方代表出席簽約活動。（楊彩成攝）

簽約儀式由陽信商銀總經理丁偉豪（左起）、陽信商銀董事長陳勝宏、逢甲大學校友總會總會長潘文方及逢甲大學校長李秉乾共同參與。（楊彩成攝）

「逢甲人」鈦金卡消費低於3000元，可免簽名、免刷卡，便利又快速。（楊彩成攝）

陽信商銀與逢甲大學校友總會合作發行「逢甲人」一卡通鈦金認同卡於20日簽約。

卡片主要以逢甲大學校友、教職員工、以及認同逢甲大學的民眾為發卡對象，「逢甲人」鈦金卡訴求以身為逢甲校友為「榮耀」象徵，也藉著與陽信商銀的合作接觸更多優質的客戶。

(時報周刊)