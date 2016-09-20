北市教師月小確幸 16場館享優惠
台北市政府今天表示，9月28日至10月27日推出「敬師月」活動，北市教師至市立美術館、台北當代藝術館、兒童新樂園、市立動物園及天母網球場等16個場館，可享優惠或免費入場。
今年教師節教師不放假，台北市也取消教師節禮金2000元，北市教育局表示，為慶祝一年一度的教師節，以實際行動向教師表達敬意，9月28日至10月27日「敬師月」期間，北市大及北市公私立各級學校現職教師，只要憑服務學校識別證，在16個場館購票享優惠或免費入場。
這16個場館分別是台北市立美術館、芝山文化生態綠園、台北二二八紀念館、台北戲偶館、台北當代藝術館、林語堂故居、李國鼎故居、孫運璿紀念館、士林官邸正館、草山行館、兒童新樂園、青少年發展處、市立動物園、天文科學教育館、台北自來水博物館及天母網球場。
另外，台北市立交響樂團10月7日晚間舉行「瓦格獻禮5-<尼爾森第三．展心>音樂會」，以及市立國樂團10月8日晚上舉行「夢中的台灣─盧亮輝足跡30作品音樂會」，北市教師購票享7折優惠。台北藝術節9月30日至10月16日「4x4瞬間建築」、「一瞬之光˙ How LongIs Now」、「中性」、「歐洲聯結」4檔演出節目，北市教師購票享9折優惠。
北市一名不具名教師表示，可以感受到市府的心意，但與教師期待的有落差，這些優惠都用不太到，比較希望教師節能放假。1050920
(中央社)
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