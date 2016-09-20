前女友服藥自盡 金凱瑞涉過失殺人
好萊塢喜劇男星金凱瑞的前女友懷特為情所困，去年仰藥自盡，懷特的丈夫柏頓今天委託律師控告金凱瑞涉嫌過失殺人，說他非法取得處方用藥，導致懷特服藥結束生命。
雖然金凱瑞（Jim Carrey）替懷特（Cathriona White）抬棺的影像，感動無數癡情的紅男綠女，卻沒有打動懷特的丈夫柏頓（Mark Burton），他今天委請律師提告，聲稱金凱瑞害死了妻子。
「洛杉磯時報」（LA Times）報導，柏頓的委任律師說，懷特去年9月28日在洛杉磯的自宅自盡，警方發現她死亡的現場有封給金凱瑞的遺書，並散落一地的藥丸。
經化驗得知，柏頓的妻子是吞服「貝它阻斷劑」普潘奈（Propranolol）、強效止痛藥波考賽特（Percocet）和安眠劑安比恩（Ambien）等處方箋用藥過量致死。
洛杉磯郡（County of Los Angeles）法醫處（Department of Medical Examiner-Coroner）發言人溫特（Ed Winter）說，案發現場的4瓶藥罐子都不是死者所有，醫生並沒開藥給她。
柏頓的律師更指控，金凱瑞憑藉著財富與地位，冒用亞瑟王（Arthur King）名義，非法取得處方用藥，以致懷特服藥過量致死，並說金凱瑞的醫生也得負責，因為他幫助金凱瑞以不當手段取得過量處方用藥。
對於柏頓的指控，金凱瑞目前還沒回應，不過他身邊友人說，懷特走了很傷金凱瑞的心，目前還沒有走出來。下週將是懷特過世的週年紀念。1050920
(中央社)
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