敘利亞：停戰期限已到 救援車遭空襲
敘利亞軍方宣布美俄斡旋的1週停火協議結束後，根據敘利亞人權瞭望台組織，敘國或俄羅斯飛機今天在阿勒坡（Aleppo）附近攻擊救援物資車隊，造成12人喪生。
路透社報導，聯合國證實車隊遭襲擊，但未透露是誰發動攻擊，也沒有說明死亡人數。在敘利亞內戰爆發最新暴力衝突的陰影下，世界各國領袖正在紐約出席聯合國年度會議。
監控團體「敘利亞人權瞭望台組織」（Syrian Observatory for Human Rights）表示，這次攻擊主使者不是敘利亞就是俄國的飛機，自從停火協議結束，阿勒坡內部和周遭地區共發生35起襲擊事件。
1家人道主義援助團體表示死亡人數更多。紅十字會與紅新月會國際聯合會（IFRC）秘書長亞希（ElhadjAs Sy）告訴聯合國峰會，有14名敘利亞紅新月會（SARC）志工喪生。
局勢如此發展似乎代表，美國和俄國讓敘利亞停止5年半內戰的最新努力瀕臨崩潰。
敘利亞軍隊表示，7天停火期限已滿。（譯者：中央社陳昱婷）1050920
(中央社)
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