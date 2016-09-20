兩岸新媒體人浙江體驗營 40新媒體人攜手交流

浙江省台辦、浙江在線與旺旺中時媒體集團攜手合辦「淘寶浙江、新聞江南」兩岸新媒體人浙江體驗營昨天啟動。（莊舒仲攝）

團員坐上主播台拍照，一圓主播夢。（莊舒仲攝）

由浙江省台辦、浙江在線與旺旺中時媒體集團攜手合辦「淘寶浙江、新聞江南」兩岸新媒體人浙江體驗營，20日舉行啟動儀式，來自兩岸40位新媒體人齊聚浙江日報總社，迫不及待拿著運動攝影機、相機和手機等移動媒體工具，準備紀錄難得的兩岸交流活動。

會中，國台辦新聞發言人安峰山、浙江台辦副主任何永明、浙江傳媒副總經理方衛英、旺報總編輯王綽中出席致詞，不約而同說出共同期盼，希望在兩岸關係緊張情勢下，兩岸青年接下幾日能將所見所聞，藉由新媒體向台灣民眾分享大陸真實發展現狀，扮演化解彼此誤解，增進認知、合作與交流橋樑。

會後學員也參訪浙江日報總社，了解傳統媒體面臨新興傳播科技挑戰，如何融合創新，並迎合時代潮流。會後安峰山和王綽中也隨團員一起參訪浙江媒體，了解經營與轉型。團員對於電視主播室感到特別新鮮，紛紛坐上主播台拍照，一圓主播夢，甚至有模有樣報起新聞來。

家就在浙江的大陸團員潘那白表示，參觀浙江傳媒後，更對家鄉媒體有更深認識，同團牛艷也說，現代年輕人不愛看報，傳統媒體能結合新技術尋求突破，吸引新生代，讓她印象深刻。來自台灣的團員吳俊揆和葉睿瑜表示，大陸傳統媒體能將新科技整合這麼好，真的很厲害。

(旺報)