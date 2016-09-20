歐洲教育者年會 台代表團設攤行銷

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台灣教育代表團最近參加英國利物浦舉辦的歐洲教育者年會，行銷台灣留學，吸引外籍學生來台就讀。

教育部國際及兩岸教育司司長楊敏玲率領台灣20所大專院校40餘位各校代表，在駐英國代表處教育組長歐陽彥恆陪同下，出席當地時間13日至16日歐洲教育者年會（EAIE）。

台灣以「Study in Taiwan」設置教育展攤位參展，藉此年會與國際教育者分享各校近年推動之重要國際化策略；介紹台灣優質的高等教育、豐富多元的友善文化與安全便利的生活環境，吸引更多優秀外籍學生來台就學，並強化與全球高教機構之合作關係。

這是歐洲規模最大之教育者年會，每年吸引來自美洲、歐洲、亞洲、非洲等全球各地超過5000位從事高等教育國際合作之學校或機構代表聚集交流。

台灣各大學院校透過財團法人高等教育國際合作基金會的統籌組團，參加今年以「想像magine」主題之年會，除教育展外，大會也規劃了很多的工作坊及講座場次，提供與會人士學習與交流。1050920

(中央社)