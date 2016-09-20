國防部：明年1月公布新軍事戰略和QDR
國防部今天表示，總統蔡英文要求的新軍事戰略明年1月定案後會做專案報告；同時，應在新總統上任後10個月內公布的「4年期國防總檢討」（QDR），也會按照規劃在明年1月公布。
媒體報導，從前總統李登輝到陳水扁時代積極研發、能打到北京和上海、代號「雲峰」的中程飛彈研製計畫，新政府決定不做了，以對大陸釋出善意。
國防部發言人陳中吉今天在國防部例行記者會中表示，媒體報導雲峰計畫的相關內容純屬臆測，由於事涉機敏，國防部不做評論。
對於蔡總統日前表示，希望明年1月就能看到確認方向、改變文化的新軍事戰略，陳中吉說，新軍事戰略明年定案後會做報告；媒體詢問是否明年1月也會公布「4年期國防總檢討」？陳中吉說，期程上是按照這個規劃來走。
此外，「Google Earth」最近更新的太平島空照圖，出現神秘結構體，樣子像是四個消波塊組成，跟實際消波塊大小相比又大上許多，引起各界討論，有軍事專家認為這是新建軍事設施。
陳中吉表示，海巡署已做過說明，相關建物設施具有機敏性，國防部不做說明和評論。1050920
(中央社)
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