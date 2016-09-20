彩虹嘉年華 花蓮首站友善商家相挺
倡議同志人權，推動多元成家，台灣伴侶權益推動聯盟發起「彩虹環島」活動，今天宣告第一站從花蓮起跑，並串連友善商家，將於24日舉行彩虹嘉年華遊行。
東華大學教育系學生張哲源，也是這次花蓮彩虹嘉年華的總召，他在記者會中表示，2011年東華大學Rainbow Kids同伴社發起花蓮首次同志遊行，今年已是第六屆。此次以「性別穿衣鏡，面對停看聽」，希望透過穿衣鏡表現出「打破偏見、多元再現」的概念。
主辦單位今天也公布友善店家地圖，包括Choco Choco、黑鯨咖啡等店家代表均出席力挺。
黑鯨咖啡負責人甘素秋說，在花蓮開店2年，努力推廣親海、海洋教育，也支持創造夢想的人，沒理由對同志不友善。
台灣伴侶權益推動聯盟理事長許秀雯說，「彩虹環島」活動9月正式開跑，除了在全台各地舉辦活動，也著力於串連在地組織，希望讓性別議題跨越城鄉，在地扎根。
花蓮地區首度有近30多家店公開表態支持同志，因此，遊行當天特別做出與過往不同的路線規劃；友善店家除了將在門口懸掛六色彩虹旗幟，也會與遊行參與者互動。1050920
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。