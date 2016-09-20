彩虹嘉年華 花蓮首站友善商家相挺

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倡議同志人權，推動多元成家，台灣伴侶權益推動聯盟發起「彩虹環島」活動，今天宣告第一站從花蓮起跑，並串連友善商家，將於24日舉行彩虹嘉年華遊行。

東華大學教育系學生張哲源，也是這次花蓮彩虹嘉年華的總召，他在記者會中表示，2011年東華大學Rainbow Kids同伴社發起花蓮首次同志遊行，今年已是第六屆。此次以「性別穿衣鏡，面對停看聽」，希望透過穿衣鏡表現出「打破偏見、多元再現」的概念。

主辦單位今天也公布友善店家地圖，包括Choco Choco、黑鯨咖啡等店家代表均出席力挺。

黑鯨咖啡負責人甘素秋說，在花蓮開店2年，努力推廣親海、海洋教育，也支持創造夢想的人，沒理由對同志不友善。

台灣伴侶權益推動聯盟理事長許秀雯說，「彩虹環島」活動9月正式開跑，除了在全台各地舉辦活動，也著力於串連在地組織，希望讓性別議題跨越城鄉，在地扎根。

花蓮地區首度有近30多家店公開表態支持同志，因此，遊行當天特別做出與過往不同的路線規劃；友善店家除了將在門口懸掛六色彩虹旗幟，也會與遊行參與者互動。1050920

(中央社)