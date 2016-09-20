外交部：裁併外館計畫將報院核定後公布

我要評比

外交部今天說，關於裁併外館將呈報行政院核定，一旦獲核定將立刻指示被裁併館處擬定撤館計畫並執行，這部分會掌握時效。

媒體報導，外交部第一階段裁撤外館計畫，將關閉德國漢堡、北歐挪威、沙烏地阿拉伯吉達與關島外館。

外交部發言人王珮玲上午在例行記者會表示，外交資源有限，要最有效配置，讓戰力有最好發揮。部內長年以來檢視評估外館人力配置。最近這項議題各界都有很多討論，在立法院跨黨派共識逐漸成形中。

她說，外交部近期內部有開會充分討論如何調整，決定分階段進行，而這項計畫來自立法院支持很重要，但整併具體外館要待行政院核定後再說明。

外交部下一步將把整併外館計畫呈報行政院，待核定後會指示將被裁併外館擬定計畫並執行，這部分處理會掌握時效。1050920

(中央社)