首屆聯合國難民高峰會 示警仇外危機

歐洲仇外情緒高漲及敘利亞鄰國瀕臨崩潰之際，聯合國大會今天通過二戰以來最大難民危機的解決方案。

法新社報導，世界各國領袖出正席聯合國大會年度會議，討論敘利亞內戰的衝擊。首屆聯合國難民與移民高峰會，也趁便舉行為期1週的會議。

聯合國人權事務高級專員胡笙（Zeid Ra'ad Al Hussein）在高峰會開幕上慷慨激昂地呼籲，迎向「放縱種族鬥爭的偏執者」挑戰，重申這場難民危機，源自於世界各國終結敘利亞戰爭所犯下的錯誤。

他在聯合國大會致詞時說：「這不會是1次讓人很舒坦的高峰會。」

他說：「在太多國家，捍衛什麼是對的、是好的精神，早就被這些放縱種族鬥爭的偏執者掩蓋，這些人以歧視與偏見犧牲這群最脆弱的人，以獲取或保住他們的權力。」

各國政府通過不具約束力的宣言，誓言提升難民人權，幫助他們重新安置，並確保他們能夠受教育與就業。（譯者：中央社許湘欣）1050920

(中央社)