首屆聯合國難民高峰會 示警仇外危機
歐洲仇外情緒高漲及敘利亞鄰國瀕臨崩潰之際，聯合國大會今天通過二戰以來最大難民危機的解決方案。
法新社報導，世界各國領袖出正席聯合國大會年度會議，討論敘利亞內戰的衝擊。首屆聯合國難民與移民高峰會，也趁便舉行為期1週的會議。
聯合國人權事務高級專員胡笙（Zeid Ra'ad Al Hussein）在高峰會開幕上慷慨激昂地呼籲，迎向「放縱種族鬥爭的偏執者」挑戰，重申這場難民危機，源自於世界各國終結敘利亞戰爭所犯下的錯誤。
他在聯合國大會致詞時說：「這不會是1次讓人很舒坦的高峰會。」
他說：「在太多國家，捍衛什麼是對的、是好的精神，早就被這些放縱種族鬥爭的偏執者掩蓋，這些人以歧視與偏見犧牲這群最脆弱的人，以獲取或保住他們的權力。」
各國政府通過不具約束力的宣言，誓言提升難民人權，幫助他們重新安置，並確保他們能夠受教育與就業。（譯者：中央社許湘欣）1050920
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。