陸客縮減 六合夜市訓練攤商講東南亞語
來台陸客縮減衝擊不少產業，高市六合夜市顧問詹金翰今天說，過去每天有百輛遊覽車、如今剩不到40輛客源，夜市近來訓練攤商熟悉東南亞問候語，也要增建地標公仔盼增加能見度。
1111人力銀行今天邀請觀光關聯產業者座談，詹金翰指出，過去六合夜市因應大陸團客的喜好增加了20幾家海鮮店，但是近來受到陸客縮減的影響，約關了10家業者，如販賣生蠔和明蝦的業者經營不下去。
他指出，六合夜市逐漸在找回過去流失的日韓客源，也擬定了因應方案，包括訓練攤商熟悉東南亞國家問候語言和習性，也打算在六合夜市設公仔地標，讓遊客打卡合照，增加能見度。
陸客量縮減，六合夜市攤商生意受衝擊，不過詹金翰展現十足的信心說「不會因為陸客不來就完蛋」，他說六合夜市有60年歷史，業者會多元的爭取客源。
陸團客量減少，詹金翰表示，攤商協會與大陸觀光業者仍續密切聯繫、互訪和交流，他說協會也在努力爭取客源。1050920
(中央社)
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